Al Bct sbarcano gli idoli dei bambini | Rebby e Molly pronti a travolgerli

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una prima volta assoluta, un ingresso a pieno titolo tra i fenomeni di questo 2022., nomi d’arte di Rebecca Guidi e Francesco Molinari, hanno fatto il loro esordio al photocall del Bct 2022.dei, il loro canale Youtube cresce in maniera esponenziale. “Un onore per noi – iniziano – siamo felici di essere stati invitati. Si tratta di una delle prime volte da quando abbiamo iniziato e non possiamo che esserne contenti”. Il loro è un compito complicato, veicolare messaggi positivi a una fascia d’età delicata come quella dei. Il successo è la conferma di aver toccato le corde giuste. “Il nostro segreto è fare le cose con passione e metterci tanta felicità ed entusiasmo. Siamo noi stessi ogni giorno. Devo ammettere – confessa ...