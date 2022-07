Acerbi, ora puoi andare: tre club sul difensore della Lazio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una storia che sembra destinata ad interrompersi dopo quattro stagione e oltre 130 partite giocate insieme. La Lazio e Francesco Acerbi stanno per dirsi addio, con il trentaquattrenne che in queste ore sta valutando le varie proposte arrivate sul calciomercato. Una separazione quasi inevitabile, soprattutto dopo le tante incomprensioni tra il giocatore e la piazza romana andate in scena nell’ultima stagione, anche se le prime ruggini con la parte più accesa del tifo sembrano essere precedenti. Qualcosa si è incrinato nel rapporto tra il centrale e i tifosi biancocelesti, che non hanno mai perdonato alcune dichiarazioni rilasciate dal giocatore. Una rottura probabilmente insanabile come dimostra la contestazione (di pochi) subita da Acerbi nei primi giorni di ritiro con la Lazio. In più l’arrivo di Casale, Romagnoli e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una storia che sembra destinata ad interrompersi dopo quattro stagione e oltre 130 partite giocate insieme. Lae Francescostanno per dirsi addio, con il trentaquattrenne che in queste ore sta valutando le varie proposte arrivate sul calciomercato. Una separazione quasi inevitabile, soprattutto dopo le tante incomprensioni tra il giocatore e la piazza romana andate in scena nell’ultima stagione, anche se le prime ruggini con la parte più accesa del tifo sembrano essere precedenti. Qualcosa si è incrinato nel rapporto tra il centrale e i tifosi biancocelesti, che non hanno mai perdonato alcune dichiarazioni rilasciate dal giocatore. Una rottura probabilmente insanabile come dimostra la contestazione (di pochi) subita danei primi giorni di ritiro con la. In più l’arrivo di Casale, Romagnoli e ...

Pubblicità

luigiprillo2 : @mirkotorre24 Ora acerbi Simeone e Dybala! - SoloLazio1 : Alla partenza di #Acerbi (#Napoli, #Juve e #Monza su di lui). Dopo la partenza dei nostri due portieri #Strakosha c… - Napolinblack : @lelitos008 @romeoagresti @GoalItalia Ah quindi sarà acerbi il sostituto? ?????? Non vi è servita la lezione che non d… - mameli54 : @ANTONINORABOTTI Per ora non mi sbilancio tanto ma dalle poche uscite che ho fatto (causa covid) mi sembra che hann… - Emmeci971 : @MarekNapoli @anperillo Andiamo a prendere Grassi e Regini, Machach e Pavoletti significa che quel salto non lo vuo… -