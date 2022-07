WWE | Logan Paul tornerà nel prossimo episodio di Raw | annunciato il faccia a faccia con The Miz

(Di martedì 12 luglio 2022)è pronto a tornare in ring, la star dei social non ha mai nascosto di voler punire The Miz per averlo pugnalato alle spalle in quel di WrestleMania 38 e per questo motivo ha deciso di lanciare il guanto di sfida nei confronti dell’ex WWE Champion in vista della prossima edizione di SummerSlam. The Miz d’altro canto ha espresso chiaramente la sua volontà di non voler affrontare in ringpreferendo l’idea di tornare in coppia con lui per andare all’assalto dei titoli di coppia, proposta che però non ha convinto la star dei social.vuole ilcon The Miz Nel corso dell’ultimodi Raw The Miz ha nuovamente cercato di convincere ...

Chi tra Omos, Drew McIntyre, Sheamus, Madcap Moss, Riddle, Seth Rollins e Sami Zayn avrà la possibilità di sfidare il campione Roman Reigns in qualsiasi momento