Volley femminile | mercato 2022-2023 | Paola Egonu lascia l’Italia | tutti i colpi già realizzati in A1 Rivoluzione Conegliano

Il Volley mercato è in fermento, le squadre di Serie A1 stanno lavorando per allestire le rose che saranno protagoniste nella prossima stagione. Ci sono molte novità nel massimo campionato italiano di Volley femminile. Conegliano ha perso tantissimi pezzi pregiati: l'opposto Paola Egonu si è accasata al VakifBank Istanbul, la schiacciatrice Miriam Sylla e la centrale Raphaela Folie andranno a Monza, il martello Megan Courtyen ha appeso le ginocchiere al chiodo. Le Campionesse d'Italia accolgono l'opposto Isabella Haak (dal VakifBank), arrivano le schiacciatrici Alexa Gray (da Busto Arsizio) e Alessia Gennari (da Monza). Grandi movimenti anche a Novara dove approdano la centrale Anna Danesi (da Monza), la schiacciatrice Carcaces (da Vallefoglia), la palleggiatrice ...

