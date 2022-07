VIDEO | I giocatori più simpatici del Napoli, sentite Di Lorenzo e Rrahmani! (Di martedì 12 luglio 2022) #DiLorenzo e #Rrahmani parlano dei giocatori più simpatici del gruppo #Napoli. ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/5EgRzj2 » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 luglio 2022) #Die #Rrahmani parlano deipiùdel gruppo #. ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/5EgRzj2 » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Pubblicità

SimoneTogna : La nuova divisa, che verrà indossata per la prima volta dai giocatori nerazzurri questa sera nella gara amichevole… - AliprandiJacopo : ?? #Zaniolo ha lasciato Trigoria (come tutti i giocatori) e si è fermato con i tifosi: “Nico ti prego resta alla Rom… - AliprandiJacopo : ?? Nicolò #Zaniolo è appena arrivato a Trigoria. Accompagnato dal padre, a differenza degli altri giocatori ha scelt… - GioRanaboldo : ci sono pochi giocatori che mi fanno uno strano effetto tu sei in cima alla lista,Bentornato a casa Paul???? - yashin_na : @Danila0909 Se KK vuole andare nessuno può dire nulla. Sono scelte personali, i giocatori vogliono anche vincere no… -