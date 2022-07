Ucraina: Russia assicura di aver evacuato più di 22.000 persone da Donetsk e Lugansk (Di martedì 12 luglio 2022) Mosca, 12 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il capo della Difesa nazionale russa Mijaíl Mizintsev ha assicurato che oltre 22.000 persone sono state evacuate ieri dalle regioni separatiste di Donetsk e Lugansk in Ucraina. Mizintsev ha dichiarato inoltre che 4.433 auto private hanno attraversato il confine russo nell'ultimo giorno e 392.367 dall'inizio dell''operazione', come riportato dall'agenzia di stampa Tass. "Nonostante le difficoltà e gli ostacoli creati dal regime di Kiev - ha detto Mizintsev - durante il giorno ben 22.017 persone, tra cui 3.479 bambini, sono state evacuate dalle aree pericolose in varie regioni dell'Ucraina, e dalle regioni di Luhansk e Donetsk verso la Russia, senza la partecipazione della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Mosca, 12 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il capo della Difesa nazionale russa Mijaíl Mizintsev hato che oltre 22.000sono state evacuate ieri dalle regioni separatiste diin. Mizintsev ha dichiarato inoltre che 4.433 auto private hanno attrsato il confine russo nell'ultimo giorno e 392.367 dall'inizio dell''operazione', come riportato dall'agenzia di stampa Tass. "Nonostante le difficoltà e gli ostacoli creati dal regime di Kiev - ha detto Mizintsev - durante il giorno ben 22.017, tra cui 3.479 bambini, sono state evacuate dalle aree pericolose in varie regioni dell', e dalle regioni di Luhansk everso la, senza la partecipazione della ...

