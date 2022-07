(Di martedì 12 luglio 2022) Kiev, 12 lug. (Adnkronos) - L'esercito russo ha attaccato di nuovo, in maniera massiccia,, colpendo all'alba con missili due strutture mediche ed edifici residenziali: almeno 12 persone sono rimaste ferite. Lo ha riferito il sindaco diOleksandr Sienkevych assieme al capo dell'amministrazione militare regionale Vitaly Kim.

Ucraina: massiccio lancio di razzi su Mykolaiv, 12 feriti Kiev, 12 lug. (Adnkronos) - L'esercito russo ha attaccato di nuovo, in maniera massiccia, Mykolaiv, colpendo all'alba con missili due strutture mediche ed edifici residenziali: almeno 12 persone sono ...nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il sindaco di Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, sottolineando che sono state colpite due strutture mediche ed edifici residenziali. Lo riporta ...