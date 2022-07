Ucraina, al via controffensiva forze Kiev in regione Kherson (Di martedì 12 luglio 2022) Kiev, 12 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le forze militari ucraine hanno lanciato una controffensiva nella regione di Kherson, occupata dai russi poco dopo l'inizio dell'invasione. Le operazioni sono iniziate nella notte. E' stato colpito un deposito di armi a Nova Kakhovka, ha annunciato il comando militare meridionale ucraino in un post su Facebook. Nell'attacco, è stato distrutto un obice e altri equipaggiamenti russi e uccisi 52 soldati. L'agenzia russa Ria Novosti ha reso noto il bilancio dell'attacco subito diffuso dal capo Amministrazione filorussa insediato a Nova Kakhovka, Viktor Leontiev: sette militari sono rimasti uccisi, quattro dispersi e decine di feriti. Sempre secondo fonti di Mosca, nell'attacco, le forze di Kiev avrebbero usato lanciarazzi Himars ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022), 12 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Lemilitari ucraine hanno lanciato unanelladi, occupata dai russi poco dopo l'inizio dell'invasione. Le operazioni sono iniziate nella notte. E' stato colpito un deposito di armi a Nova Kakhovka, ha annunciato il comando militare meridionale ucraino in un post su Facebook. Nell'attacco, è stato distrutto un obice e altri equipaggiamenti russi e uccisi 52 soldati. L'agenzia russa Ria Novosti ha reso noto il bilancio dell'attacco subito diffuso dal capo Amministrazione filorussa insediato a Nova Kakhovka, Viktor Leontiev: sette militari sono rimasti uccisi, quattro dispersi e decine di feriti. Sempre secondo fonti di Mosca, nell'attacco, lediavrebbero usato lanciarazzi Himars ...

Pubblicità

enpaonlus : Queste creature vi aspettano al Rifugio ENPA di Monza in via San Damiano! ?@AdozioniX? ?@Teso4zampe? @zampa_qua ??… - valigiablu : I criminali del Cremlino: perché il regime di Putin sfida la razionalità e come l’Occidente ha aiutato l’invasione… - petergomezblog : Putin: “In Ucraina non abbiamo ancora iniziato seriamente. Più andremo avanti, più sarà difficile negoziare con noi… - FioreFerdi1 : Così’ Putin il criminale uccide i suoi giovani Al fronte in Ucraina poveri e giovanissimi: così Putin recluta i su… - MariaAversano1 : RT @ErmannoKilgore: @marcodimaio Cazzo ci frega a noi dell’Ucraina… l’Ucraina è la scusa per tenere su un parlamento con 300 cambi di parti… -