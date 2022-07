Tour de France 2022, Magnus Cort: “Bettiol è stato fondamentale, vittoria incredibile” (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo una prima settimana da assoluto protagonista, Magnus Cort si è tolto la soddisfazione di vincere una tappa in questo Tour de France 2022. Proprio nel giorno in cui è tornato a vestire la maglia fucsia della EF, avendo perso la Maglia a Pois ieri da Simon Geschke. Seconda vittoria al Tour in carriera per il danese, a 4 anni di distanza dalla prima. Il danese ha parlato ai microfoni di Eurosport al termine della frazione: “Ancora non ci credo. Ho fatto grandissima fatica sull’ultima salita, ma fortunatamente avevo con me Bettiol che andava fortissimo. Avere lui all’attacco mi ha permesso di risparmiare molte energie per il finale”. “In qualche modo sono riuscito a rimanere attaccato al gruppetto – ha continuato Cort – e nell’ultimo ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo una prima settimana da assoluto protagonista,si è tolto la soddisfazione di vincere una tappa in questode. Proprio nel giorno in cui è tornato a vestire la maglia fucsia della EF, avendo perso la Maglia a Pois ieri da Simon Geschke. Secondaalin carriera per il danese, a 4 anni di distanza dalla prima. Il danese ha parlato ai microfoni di Eurosport al termine della frazione: “Ancora non ci credo. Ho fatto grandissima fatica sull’ultima salita, ma fortunatamente avevo con meche andava fortissimo. Avere lui all’attacco mi ha permesso di risparmiare molte energie per il finale”. “In qualche modo sono riuscito a rimanere attaccato al gruppetto – ha continuato– e nell’ultimo ...

Pubblicità

RSIsport : ?????? Magnus Cort s'impone al fotofinish nella decima frazione del Tour de France. Tadej Pogacar difende la maglia gi… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Tour de France bloccato dagli ambientalisti: protesta simbolica per chiedere azioni contro i cambiamenti climatici htt… - SpazioCiclismo : Andiamo a rivedere quanto successo nell'incertissimo ultimo chilometro della decima tappa #TDF2022 - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #RaiTour ?? Vittoria al fotofinish per Magnus Cort #Nielsen. Il danese conquista la 10a tappa del #TDF2022. Secondo, per poc… - fattoquotidiano : Tour de France bloccato dagli ambientalisti: protesta simbolica per chiedere azioni contro i cambiamenti climatici -