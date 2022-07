Top Gun 3 si fa? Miles Teller è convinto di sì (Di martedì 12 luglio 2022) Beh, un Top Gun 3 è quasi inevitabile, no? Al giorno d'oggi non si guadagna un miliardo di dollari al botteghino e poi ci si allontana dolcemente nella notte. Secondo Miles Teller, Tom Cruise starebbe già discutendo del sequel del sequel, ovvero di un nuovo film dopo Top Gun: Maverick, titolo dal successo sfrenato (e continuo). Parlando con Entertainment Tonight, Teller, che ha interpretato il tenente Bradley "Rooster" Bradshaw (il figlio di "Goose" nel film originale) ha detto che la palla è molto nel campo di Cruise - la Paramount probabilmente ha un dirigente davanti a casa sua con un camion pieno di soldi - e che il divo stesso ha già mostrato un certo interesse a saltare di nuovo sul jet da combattimento per uno o due giri di pista ulteriori. Alla domanda sulle possibilità di un altro sequel, Miles ... Leggi su gqitalia (Di martedì 12 luglio 2022) Beh, un Top Gun 3 è quasi inevitabile, no? Al giorno d'oggi non si guadagna un miliardo di dollari al botteghino e poi ci si allontana dolcemente nella notte. Secondo, Tom Cruise starebbe già discutendo del sequel del sequel, ovvero di un nuovo film dopo Top Gun: Maverick, titolo dal successo sfrenato (e continuo). Parlando con Entertainment Tonight,, che ha interpretato il tenente Bradley "Rooster" Bradshaw (il figlio di "Goose" nel film originale) ha detto che la palla è molto nel campo di Cruise - la Paramount probabilmente ha un dirigente davanti a casa sua con un camion pieno di soldi - e che il divo stesso ha già mostrato un certo interesse a saltare di nuovo sul jet da combattimento per uno o due giri di pista ulteriori. Alla domanda sulle possibilità di un altro sequel,...

