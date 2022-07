Raid Usa in Siria, ucciso con un drone il leader dell’Isis, Maher al-Agal (Di martedì 12 luglio 2022) Con un Raid aereo condotto da un drone americano nella zona di Jindayris, nel villaggio di Khaltan vicino alla città nordoccidentale di Afrin gli Stati Uniti hanno ucciso il leader dello Stato Islamico in Siria, Maher al-Agal, mentre era a bordo di una moto. Nel Raid, secondo quanto detto all’emittente Nbc da funzionari del Pentagono, è stato anche colpito il numero due dell’Isis in Siria, rimasto ferito. I funzionari americani non hanno, però, rivelato l’identità del jihadista colpito dicendo che è rimasto ”gravemente ferito”. Oltre ad essere leader dell’Isis in Siria e uno dei cinque maggiori esponenti dell’organizzazione in generale, al-MAgal era ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022) Con unaereo condotto da unamericano nella zona di Jindayris, nel villaggio di Khaltan vicino alla città nordoccidentale di Afrin gli Stati Uniti hannoildello Stato Islamico inal-, mentre era a bordo di una moto. Nel, secondo quanto detto all’emittente Nbc da funzionari del Pentagono, è stato anche colpito il numero duein, rimasto ferito. I funzionari americani non hanno, però, rivelato l’identità del jihadista colpito dicendo che è rimasto ”gravemente ferito”. Oltre ad essereine uno dei cinque maggiori esponenti dell’organizzazione in generale, al-Mera ...

