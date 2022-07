Quarta dose, si comincia anche in Irpinia: ecco il calendario dell’Asl di Avellino (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA partire da domani 13 luglio 2022 sarà possibile effettuare la Quarta dose (Second booster) del vaccino anti-Covid, senza prenotazione, presso i Centri Vaccinali dell’Asl attivi sul territorio provinciale, secondo le direttive regionali, per le categorie previste dalla Circolare ministeriale dell’11/7/2022. Possono accedere alla Quarta dose tutti i cittadini ultra59enni e i pazienti fragili per condizioni patologiche a partire dai 12 anni (secondo l’allegato 2 della citata circolare ministeriale), purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo). Di seguito il calendario dei Centri Vaccinali dell’Asl ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA partire da domani 13 luglio 2022 sarà possibile effettuare la(Second booster) del vaccino anti-Covid, senza prenotazione, presso i Centri Vaccinaliattivi sul territorio provinciale, secondo le direttive regionali, per le categorie previste dalla Circolare ministeriale dell’11/7/2022. Possono accedere allatutti i cittadini ultra59enni e i pazienti fragili per condizioni patologiche a partire dai 12 anni (secondo l’allegato 2 della citata circolare ministeriale), purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla primadi richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo (data del test diagnostico positivo). Di seguito ildei Centri Vaccinali...

