Napoli, il Chelsea punta Koulibaly: il calciatore parlerà con De Laurentiis (Di martedì 12 luglio 2022) Il Chelsea mette nel mirino Kalidou Koulibaly. Lo rivela Il Mattino, parlando di un inserimento importante dei Blues per il calciatore senegalese. Il calciatore ha già ricevuto la proposta di rinnovo dal Napoli (6 milioni per 5 anni) ma sta prendendo tempo. Il presidente De Laurentiis, che ha alzato il muro in Serie A soprattutto per evitare l’inserimento della Juventus, è ben consapevole che se il Chelsea arrivasse ad offrire 30 milioni, non riuscirebbe a trattenere Koulibaly. Nella giornata di martedì il centrale senegalese sarà a Dimaro e probabilmente incontrerà il patron azzurro, accompagnato dal suo agente Fali Ramadani. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) Ilmette nel mirino Kalidou. Lo rivela Il Mattino, parlando di un inserimento importante dei Blues per ilsenegalese. Ilha già ricevuto la proposta di rinnovo dal(6 milioni per 5 anni) ma sta prendendo tempo. Il presidente De, che ha alzato il muro in Serie A soprattutto per evitare l’inserimento della Juventus, è ben consapevole che se ilarrivasse ad offrire 30 milioni, non riuscirebbe a trattenere. Nella giornata di martedì il centrale senegalese sarà a Dimaro e probabilmente incontrerà il patron azzurro, accompagnato dal suo agente Fali Ramadani. SportFace.

