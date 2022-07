Lo zelo del pacifista e la falsa equivalenza della violenza (che serve a giustificare quella russa) (Di martedì 12 luglio 2022) Il pacifista comunista sindacalista collaborazionista si è esercitato parecchio e con solerzia nell’investigazione della credibilità mortuaria dei fantocci di Bucha, nel reportage sulle agenzie di modelle assoldate per inscenare lo strazio farlocco a margine dei bombardamenti dei covi nazisti camuffati da ospedali, nell’inchiesta sui satelliti yankee schermati per nascondere la realtà delle stazioni ferroviarie incenerite dagli ucraini stessi per lordare l’immagine dell’operazione speciale. Altrettanto attivismo non si registra nella copertura delle notizie sui morti che si addebitano alla reazione ucraina: notizie che il pacifista comunista sindacalista collaborazionista riporta, sino a mandare in tendenza la dicitura ZalenskyWarCriminal, con fedeltà incondizionata e nell’assenza di qualsiasi dubbio su ipotesi manipolatorie e ... Leggi su linkiesta (Di martedì 12 luglio 2022) Ilcomunista sindacalista collaborazionista si è esercitato parecchio e con solerzia nell’investigazionecredibilità mortuaria dei fantocci di Bucha, nel reportage sulle agenzie di modelle assoldate per inscenare lo strazio farlocco a margine dei bombardamenti dei covi nazisti camuffati da ospedali, nell’inchiesta sui satelliti yankee schermati per nascondere la realtà delle stazioni ferroviarie incenerite dagli ucraini stessi per lordare l’immagine dell’operazione speciale. Altrettanto attivismo non si registra nella copertura delle notizie sui morti che si addebitano alla reazione ucraina: notizie che ilcomunista sindacalista collaborazionista riporta, sino a mandare in tendenza la dicitura ZalenskyWarCriminal, con fedeltà incondizionata e nell’assenza di qualsiasi dubbio su ipotesi manipolatorie e ...

