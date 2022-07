Lavoro: Sbarra, 'chiesto a Draghi scostamento bilancio entro dicembre'/Rpt (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Al governo "abbiamo chiesto di valutare, entro dicembre, la possibilità di ricorrere anche ad uno scostamento di bilancio" per finanziare le misure di sostegno alle famiglie per l'aumento dei prezzi dell'energia. Lo ha affermato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, lasciando Palazzo Chigi al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Prima della pausa estiva - ha spiegato Sbarra - il Governo è impegnato ad affrontare un nuovo decreto con misure a sostegno del potere di acquisto di salari, pensioni e famiglie". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - Al governo "abbiamodi valutare,, la possibilità di ricorrere anche ad unodi" per finanziare le misure di sostegno alle famiglie per l'aumento dei prezzi dell'energia. Lo ha affermato il segretario generale della Cisl, Luigi, lasciando Palazzo Chigi al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Mario. "Prima della pausa estiva - ha spiegato- il Governo è impegnato ad affrontare un nuovo decreto con misure a sostegno del potere di acquisto di salari, pensioni e famiglie".

