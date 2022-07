Juve Cambiaso | programmate le visite mediche | le ultime

Pubblicità

romeoagresti : Domani, concretamente, dovrebbe arrivare la risposta definitiva di #Dragusin al #Genoa. E la #Juve continua ad atte… - _Morik92_ : Giornata interessante quella dell'11/7 - Comunicato ufficiale #Pogba - Conferenza stampa #DiMaria in programma pe… - forumJuventus : [Goal] È fatta per Cambiaso alla Juve, Dragusin ha accettato il Genoa ? - Canix70 : RT @_solo_ros_: La #Juve ha preso #DiMaria, si ma noi abbiamo #Lukaku La Juve ha presso #Pogba, si ma noi abbiamo Lukaku In settimana arriv… - CalcioNews24 : Programmate le visite mediche di #Cambiaso con la #Juve ?? -

Bremer all'Inter - Si continua a parlare di difensori: 'Lapuò prenderlo certamente. Forse c'è ... In Inghilterra puntano su giocatori fisici, ad esempionon può giocare in Premier League. ...Il viaggio di Radu Dragusin da Torino a Genova per dire di sì al Genoa è l'ultimo tassello che mancava per definire il passaggio alla Juventus di Andrea, 22 anni, esterno di sinistra, la scorsa stagione 26 presenze al debutto in Serie A con i rossoblù, a cui oltre al difensore romeno andranno anche 4 milioni. Nazionale Under 21, più che un ...La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli delle sedute odierne: "Martedì al JTC per la Juventus che, anche oggi, è scesa in campo per una ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...