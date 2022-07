Inter-Sanchez, addio vicino: si tratta per la buonuscita! (Di martedì 12 luglio 2022) Con il ritorno di Romelu Lukaku e l’arrivo dalla Roma di Henrikh Mkhitaryan, questa sessione di calciomercato per l’Inter è già ampiamente positiva. Soltanto un’altra operazione potrebbe trasformare tale sessione da positiva a straordinaria: l’arrivo di Paulo Dybala! Come noto, l’ex numero 10 della Juventus è in costante contatto con il club nerazzurro e ha già ricevuto un’offerta da Beppe Marotta. Tuttavia, prima di poter affondare il colpo, il club milanese ha bisogno di cedere un attaccante, nello specifico Alexis Sanchez. Inter Alexis Sanchez El Niño Maravilla non rientra più nei piani tecnici di Inzaghi e soprattutto in quelli societari, per questo il club è disposto a farlo partire anche gratis, nonostante abbia ancora un anno di contratto. Sanchez guadagna 7 milioni di euro a ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 luglio 2022) Con il ritorno di Romelu Lukaku e l’arrivo dalla Roma di Henrikh Mkhitaryan, questa sessione di calciomercato per l’è già ampiamente positiva. Soltanto un’altra operazione potrebbe trasformare tale sessione da positiva a straordinaria: l’arrivo di Paulo Dybala! Come noto, l’ex numero 10 della Juventus è in costante contatto con il club nerazzurro e ha già ricevuto un’offerta da Beppe Marotta. Tuttavia, prima di poter affondare il colpo, il club milanese ha bisogno di cedere un attaccante, nello specifico AlexisAlexisEl Niño Maravilla non rientra più nei piani tecnici di Inzaghi e soprattutto in quelli societari, per questo il club è disposto a farlo partire anche gratis, nonostante abbia ancora un anno di contratto.guadagna 7 milioni di euro a ...

