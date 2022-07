Governo: Sibilia, 'M5S non è irresponsabile, Draghi oggi annuncia salario minimo' (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - “Da giorni ci definiscono irresponsabili perché chiediamo con forza il salario minimo. oggi Draghi annuncia un provvedimento sul salario minimo. L'azione politica del M5S è seria ed efficace. Così si aiutano milioni di lavoratori che hanno paghe 'da fame'. Altro che Papeete bis”. E' quanto scrive sui social il sottosegretario all'interno Carlo Sibilia del Movimento 5 stelle. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug. (Adnkronos) - “Da giorni ci definiscono irresponsabili perché chiediamo con forza ilun provvedimento sul. L'azione politica del M5S è seria ed efficace. Così si aiutano milioni di lavoratori che hanno paghe 'da fame'. Altro che Papeete bis”. E' quanto scrive sui social il sottosegretario all'interno Carlodel Movimento 5 stelle.

