Erdogan riporta al tavolo russi e ucraini: domani vertice sul grano in Turchia. Ci sarà anche l'Onu (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo settimane di colloqui per raggiungere accordi di collaborazione, il 13 luglio si terrà a Istanbul un incontro tra russia e Ucraina con l'obiettivo di parlare delle esportazioni di grano verso Kiev. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov a Interfax. Al vertice parteciperà anche l'Onu, nel tentativo di trovare una strada efficace di dialogo. I preparativi all'incontro di domani Si avvera quanto auspicato la settimana scorsa dal presidente del Consiglio Mario Draghi che, sulla questione dei rifornimenti di grano all'Ucraina, aveva sperato nel raggiungimento di «un accordo tra Putin e Zelensky anche sotto l'ombrello Onu». Contestualmente, il premier aveva ribadito la solidarietà con la Turchia di Recep ...

