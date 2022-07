Ecco chi è e cosa fa la nuova fidanzata di Francesco Totti | lo scoop di ' Chi'

(Di martedì 12 luglio 2022) Dopo mesi in cui non si faceva altro che vociferare che tra Ilray Blasi eci fosse aria di crisi, oggi è finalmente arrivata la triste verità. Secondo il numero di Chi, uscito oggi 12 luglio in tutte le edicole, la separazione è ormai ufficiale. Oggi è arrivata la notizia ufficiale della separazione trae Ilary Blasi. Secondo Dagospia, la comunicazione dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Purtroppo è da mesi che circolano voci sulla crisi matrimoniale tra l'ex calciatore della Roma e la bellissima conduttrice. Mesi in cui si è detto tutto e il contrario di tutto. Mesi in cui sono intervenuti i diretti interessati sull'argomento, per smentire tempestivamente tutto ciò che si diceva sul loro conto. E noi abbiamo voluto credere alle loro smentite, anche se in fondo ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Dybala è tornato a Torino. Ecco chi bussa alla sua porta #calciomercato - ESA_Italia : Per chi non ci ha seguito durante la notte, ecco la prima immagine del profondo Universo ottenuta da @ESA_Webb e ri… - matteosalvinimi : Hotspot Lampedusa, posti disponibili 300, presenti 1600, e solo ieri 200 approdi. Siamo al collasso e sbarchi non… - thebigdeeper : @FabMo_ @drewmilan39 @borghi_claudio @SirDistruggere Un cojone che mi ha bloccato, ecco chi è ?? - Chi_e_ilpadrone : RT @Chi_e_ilpadrone: DOVE POTER ACQUISTARE LE UOVA BIOLOGICHE CREATE DA NOI CONSUMATORI, CHE TUTELANO IL PULCINO MASCHIO ALLA NASCITA? htt… -

Il Sole 24 Ore

Le gambe sul campo, la testa a tratti fuori. Il rischio di distrazione è enorme per molti calciatori che si sono presentati alla Continassa per il pre campionato con la consapevolezza di dover ...Nel bando del Ministero dell'Interno per l'assunzione di 1.381 nuovi agenti si specifica che...il passaggio più dibattuto che si legge nel documento allegato al bando pubblicato in Gazzetta ... Ecco chi paga la guerra di Putin - Info Data Il Governo Draghi è pronto a far entrare in vigore un nuovo bonus da 550 euro per i lavoratori part time: come richiederlo e quando è previsto ...“Mai 'na gioia" è il caso di dirlo. È finita la lunga storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ieri il comunicato non congiunto ha posto il The End, ...