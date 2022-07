(Di martedì 12 luglio 2022)è ladi Bud Spencer? Questa è la domanda che da giorni circola nel web dopo le dichiarazioni della produttrice stessa a “Zona Bianca”. “So di essere ladi Bud Spencer fin da quando ero piccolissima. Lui e mia mamma si sono conosciuti a Roma, lei stava acquistando dell’uva. Per mia mamma lui è stato l’uomo della sua vita. Lo sentivo spesso al telefono“. Le dichiarazioni diLungo il suo racconto nella trasmissione, evidentemente emozionata. “Io lo chiamavo ‘Lallo’, lui mi chiamava ‘Lallina’. Me lo ricordo come un uomo gigantesco, generoso e molto buono. Lo vedevo due o tre volte l’anno. Mi portava sempre tantissimi regali dagli Stati Uniti. Più che vederci dal vivo, ci sentivamo sempre al telefono. Un giorno, quando avevo 12 anni, mi ha ...

CorriereCitta : Carlotta Rossi: ‘Sono la figlia di Bud Spencer’. L’attacco di Bernardini De Pace: ‘Perché chiedere i soldi?’ - FQMagazineit : Carlotta Rossi è la figlia “segreta” di Bud Spencer? “Lo so da quando ero piccolissima, mi disse che aveva un’altra… - zona_bianca : A #zonabianca Carlotta Rossi, la donna che sostiene di essere la figlia segreta di Bud Spencer, spiega cosa direbbe… - zona_bianca : Carlotta Rossi, la donna che dice di essere la figlia segreta di Bud Spencer, racconta a #zonabianca quando il padr… - rada_maja : RT @zona_bianca: Carlotta Rossi a #zonabianca sulla difficoltà che hanno avuto lei e sua madre ad accogliere la scelta di Bud Spencer di ri… -

... trampolino di lancio per grandi dive come Gloria Guida, Barbara De, Isabella Ferrari, Milly ... Beatrice De Dominicis , protagonista di Domenica In e All Together Now,Casalvieri , ..., produttrice che risiede a Londra, sostiene di essere la figlia segreta di Bud Spencer e ha avviato l'iter giudiziario per il riconoscimento di paternità. La donna è intervenuta in ...Carlotta Rossi lascia tutti a bocca aperta con una rivelazione sconvolgente Chi non ricorda Bud Spencer, il gigante buono tutto cazzotti e simpatia, ...LA FIGLIA "SEGRETA" DI BUD SPENCER Carlotta Rossi: “Lo so da quando ero piccolissima, mi disse che aveva un'altra famiglia e altri figli” ...