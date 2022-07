Bonus 550 euro per lavoratori part-time: a chi spetta, requisiti e come richiederlo (Di martedì 12 luglio 2022) Bonus 550 euro per i lavoratori part-time: in cosa consiste la misura annunciata dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, contenuta del decreto Aiuti? Chi può beneficiare dell’iniziativa e quali sono i requisiti richiesti per fare domanda? Bonus 550 euro per lavoratori part-time: requisiti Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha annunciato un Bonus 550 euro per i lavoratori part-time. La misura, tuttavia, è attualmente sprovvista di una legge attuativa ma il provvedimento è incluso nel dl Aiuti. Si è in attesa, quindi, della conversione in legge del testo che avverrà nel momento in cui anche al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 luglio 2022)550per i: in cosa consiste la misura annunciata dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, contenuta del decreto Aiuti? Chi può beneficiare dell’iniziativa e quali sono irichiesti per fare domanda?550perIl ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha annunciato un550per i. La misura, tuttavia, è attualmente sprovvista di una legge attuativa ma il provvedimento è incluso nel dl Aiuti. Si è in attesa, quindi, della conversione in legge del testo che avverrà nel momento in cui anche al ...

