Attentato a sede della Lega | condannato a 28 anni di carcere l’anarchico Sorroche

Trento, 12 lug – È stato condannato a 28 anni di carcere l'anarchico Juan Antonio Sorroche che tra il 2018 e il 2020 ha compiuto una serie di attentati dinamitardi nel Triveneto. Il 45enne spagnolo si trovava già in carcere a Terni dal 2019, quando era stato arrestato in provincia di Brescia in seguito ad una breve latitanza dopo la prima sentenza di colpevolezza del 2017. L'anarchico è stato condannato in via definitiva dalla Corte d'Assise di Treviso, presieduta da Francesco Santorio, per l'attentato alla sede della Lega Nord di Villorba, in provincia di Treviso.

