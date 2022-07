Villarreal, Reina: “Siamo alla fine: è un onore potermi ritirare qui” (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Villarreal ha presentato in conferenza stampa il portiere Pepe Reina, tornato dopo diciassette anni. Questo il commento dell’estremo difensore spagnolo: “Sono felicissimo di essere ritornato. Ho sempre sperato di farlo e lo faccio con l’entusiasmo di un bambino. È un onore ritirarmi qui, perché so che questa è la fine della carriera. Non so se sarà tra un anno o due ma di certo appenderò i guantoni al chiodo al Villarreal. L’obiettivo è lottare per un posto in Champions in modo da poter metterci in una buona situazione economica. La concorrenza con Rulli sarà sana”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilha presentato in conferenza stampa il portiere Pepe, tornato dopo diciassette anni. Questo il commento dell’estremo difensore spagnolo: “Sono felicissimo di essere ritornato. Ho sempre sperato di farlo e lo faccio con l’entusiasmo di un bambino. È unritirarmi qui, perché so che questa è ladella carriera. Non so se sarà tra un anno o due ma di certo appenderò i guantoni al chiodo al. L’obiettivo è lottare per un posto in Champions in modo da poter metterci in una buona situazione economica. La concorrenza con Rulli sarà sana”. SportFace.

