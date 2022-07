Ucraina, il cardinale Zuppi: 'L'Europa sia unita nella ricerca della pace' (Di lunedì 11 luglio 2022) La pace va costruita giorno per giorno. E la sfida maggiore sarà quella (sperando che la guerra in Ucraina finisca presto) di poter tornare a parlare di disarmo bilanciato nella comune sicurezza e che ... Leggi su globalist (Di lunedì 11 luglio 2022) Lava costruita giorno per giorno. E la sfida maggiore sarà quella (sperando che la guerra infinisca presto) di poter tornare a parlare di disarmo bilanciatocomune sicurezza e che ...

Pubblicità

cardinale_anna : RT @Erriders: Putin dice che in Ucraina non hanno ancora fatto sul serio. Dunque migliaia di suoi sono andati a morire poco seriamente. Mas… - webswcom : RT @TatiUdaci: Putin dice che l'Occidente ha già perso la battaglia in Ucraina Avrebbero dovuto capire che hanno perso fin dall'inizio de… - Rodica17957578 : RT @TatiUdaci: Putin dice che l'Occidente ha già perso la battaglia in Ucraina Avrebbero dovuto capire che hanno perso fin dall'inizio de… - BorottiRenzo : RT @TatiUdaci: Putin dice che l'Occidente ha già perso la battaglia in Ucraina Avrebbero dovuto capire che hanno perso fin dall'inizio de… - Giusticex : RT @TatiUdaci: Putin dice che l'Occidente ha già perso la battaglia in Ucraina Avrebbero dovuto capire che hanno perso fin dall'inizio de… -