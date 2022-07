Tragedia in mare a Fano, il sindaco Briganti: Tra martedì e mercoledì i funerali (Di lunedì 11 luglio 2022) Saranno celebrati probabilmente “martedì o mercoledì” i funerali di Davide Zandri, 44 anni, e del figlio di 8 anni, morti annegati ieri in un incidente in mare a Fano. Lo dice all’Ansa Pietro Briganti, il sindaco di Colli al Metauro (Pesaro Urbino), la città dove Zandri viveva con il resto della famiglia: la moglie Stefania e il figlio maggiore, 13enne, che ieri è stato salvato e poi trasportato all’ospedale Salesi di Ancona. Briganti conferma che verrà osservato il lutto cittadino, “per circa due ore, la durata dei funerali”. Zandri era originario di un altro Comune della zona: Terre Roveresche. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 luglio 2022) Saranno celebrati probabilmente “” idi Davide Zandri, 44 anni, e del figlio di 8 anni, morti annegati ieri in un incidente in. Lo dice all’Ansa Pietro, ildi Colli al Metauro (Pesaro Urbino), la città dove Zandri viveva con il resto della famiglia: la moglie Stefania e il figlio maggiore, 13enne, che ieri è stato salvato e poi trasportato all’ospedale Salesi di Ancona.conferma che verrà osservato il lutto cittadino, “per circa due ore, la durata dei”. Zandri era originario di un altro Comune della zona: Terre Roveresche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

