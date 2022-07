Totti e Ilary Blasi annunciano la separazione (Di lunedì 11 luglio 2022) Qualche mese fa hanno iniziato a circolare dei rumor sulla presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, voci poi smentite dalla conduttrice in un’intervista rilasciata all’amica Silvia Toffanin a Verissimo e a Francesca Fagnani a Belve. Poche ore fa però Dagospia ha parlato di un’imminente comunicato in cui la royal couple italiana avrebbe annunciato la separazione. Purtroppo lo scoop del sito era attendibile e i due hanno appena rivelato di aver chiuso la relazione. Lo ha fatto la conduttrice, tramite ANSA. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della ... Leggi su biccy (Di lunedì 11 luglio 2022) Qualche mese fa hanno iniziato a circolare dei rumor sulla presunta crisi tra Francesco, voci poi smentite dalla conduttrice in un’intervista rilasciata all’amica Silvia Toffanin a Verissimo e a Francesca Fagnani a Belve. Poche ore fa però Dagospia ha parlato di un’imminente comunicato in cui la royal couple italiana avrebbe annunciato la. Purtroppo lo scoop del sito era attendibile e i due hanno appena rivelato di aver chiuso la relazione. Lo ha fatto la conduttrice, tramite ANSA. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso dellarimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della ...

