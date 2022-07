“Totti dorme con un’altra” | ecco chi è la nuova fiamma del capitano | Noemi Bocchi

(Di lunedì 11 luglio 2022) Francescoe Ilary Blasi, dopo quasi 20 anni di matrimonio e tre figli, sarebbero in crisi. A lanciare la bomba è stato il sito Dagospia oggi pomeriggio, secondo cui l’exdella Roma e la nota conduttrice tv sarebbero ormai prossimi alla separazione. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno agli occhi del pubblico, ma pare avesse radici ben profonde. Stando alle indiscrezioni diffuse da Il Corriere della Sera, i due avrebbero problemi già da tempo per via di un reciproco tradimento: lei avrebbe avuto un flirt con un collega della tv e lui, dopo averlo scoperto, si sarebbe innamorato didonna. Secondo i rumor in circolazione infatti, Francesco, avrebbe avuto una tresca top secret con una donna di nome, con cui sarebbe stato fotografato ...

Per restare in tema, com'è la vita da doppio papà Sila notte "Le mie figlie sono la gioia ... a Roma soprattutto perché lì giocano a padel da più anni: penso a, Candela, Fiora, ...Francescoe Ilary Blasi: lo scandalo Di recente Ilary Blasi e Francescohanno dovuto fare i conti con le voci riguardanti la loro presunta crisi . Secondo i rumor in circolazione infatti, ... Francesco Totti, la confessione a luci rosse: “Quando la spoglio…” La risposta che dà Francesco Totti, proprio come leggiamo su solonotizie24, lascia tutti senza parole. “Dorme con pigiamone e i calzini di lana. Per spogliarla ci metto mezz’ora”. Dopo questa ...In occasione del gala del calciomercato noi di FootballNews24 abbiamo potuto parlare con Rosella Sensi, ex presidente della Roma ...