Sassuolo OBiang | «Ho pensato di smettere | ma ora sto bene»

Le parole di Pedro OBiang che è tornato ad allenarsi dopo le vicissitudini di salute: «Tornare ad allenarsi una soddisfazione immensa» Pedro OBiang è tornato dopo la miocardite che lo ha tenuto lontano dai campi per più di un anno. Di seguito le sue parole. «Sto molto bene, sono felice di essere tornato. Era da un bel po' che avrei voluto essere qua con i compagni: adesso finalmente ci sono. Il 5 luglio dell'anno scorso mi è stata diagnosticata una broncopolmonite a cui ha fatto seguito una miocardite, un problema a livello del cuore. Le tempistiche base per il recupero erano di sei mesi: sapevo che sarebbe stata una strada lunga. Più di una volta ho avuto paura di smettere di giocare: all'inizio non mi rendevo conto di cosa stesse succedendo, poi con tutte le incertezze del percorso posso dire che fino a ...

