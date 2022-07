Salihamidzic è atterrato a Torino, il rilancio per de Ligt! Gattuso chiama Balotelli, il Monza ci prova per Suarez (Di lunedì 11 luglio 2022) Entra sempre più nel vivo il calciomercato della Juventus. Dopo gli arrivi di Di Maria e Pogba, la Vecchia Signora è pronta a definire una trattativa importante in uscita. Il ds del Bayern Monaco Salihamidži? è atterrato pochi minuti fa a Torino per definire l’operazione de Ligt. La prima offerta di 70 milioni più 10 di bonus era stata rifiutata dalla Juventus, i tedeschi hanno presentato una nuova offerta per un totale superiore ai 90 minuti di euro. La presenza del dirigente a Torino conferma la volontà di concludere l’affare. La Juventus si è messa alla ricerca del sostituto: il preferito è sempre Koulibaly, l’alternativa Kimpembe. In casa Milan Samu Castillejo lascia l’Italia, chiuso l’affare con il Valencia di Gattuso a titolo definitivo. In entrata è sempre più vicino l’arrivo per de Ketelaere del Bruges, affare ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 11 luglio 2022) Entra sempre più nel vivo il calciomercato della Juventus. Dopo gli arrivi di Di Maria e Pogba, la Vecchia Signora è pronta a definire una trattativa importante in uscita. Il ds del Bayern Monaco Salihamidži? èpochi minuti fa aper definire l’operazione de Ligt. La prima offerta di 70 milioni più 10 di bonus era stata rifiutata dalla Juventus, i tedeschi hanno presentato una nuova offerta per un totale superiore ai 90 minuti di euro. La presenza del dirigente aconferma la volontà di concludere l’affare. La Juventus si è messa alla ricerca del sostituto: il preferito è sempre Koulibaly, l’alternativa Kimpembe. In casa Milan Samu Castillejo lascia l’Italia, chiuso l’affare con il Valencia dia titolo definitivo. In entrata è sempre più vicino l’arrivo per de Ketelaere del Bruges, affare ...

Pubblicità

romeoagresti : #Salihamidzic è atterrato a Torino: pronto a incontrare la #Juve per #DeLigt // Salihamidzic has landed in Turin, h… - DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | Il ds del @FCBayern #Salihamidzic è atterrato a Torino per #DeLigt - Gazzetta_it : Salihamidzic è arrivato a Torino: la trattativa con la Juve per De Ligt entra nel vivo #DeLigt - IvanZhorov93 : RT @romeoagresti: #Salihamidzic è atterrato a Torino: pronto a incontrare la #Juve per #DeLigt // Salihamidzic has landed in Turin, he’s re… - calciomercatoit : ?? #Salihamidzic è a Torino: ore calde per il passaggio di #deLigt dalla #Juventus al #BayernMonaco ?? -