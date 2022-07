Roma, in arrivo un centrocampista per Mourinho: affare in chiusura! (Di lunedì 11 luglio 2022) Il mercato in Serie A sta iniziando a muoversi con i top club che lavorano simultaneamente su più fronti. La squadra che si è mossa più di tutti è sicuramente l’Inter di Simone Inzaghi che ha chiuso moltissimi acquisti in netto anticipo rispetto alla concorrenza. Altre squadre ,invece, solo ora hanno iniziato a muoversi, come la Lazio, che sta chiudendo un bel pò di colpi negli ultimi giorni, da Casale passando per Romagnoli e Maximiano. L’altra squadra della Capitale, invece, dopo aver chiuso per Matic a parametro zero e prelevato il terzino turco Celik dal Lille, ora è impegnato a regalare un nuovo tassello al centrocampo di Mourinho. Davide Frattesi US Sassuolo E secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Roma è sempre più vicina a chiudere per Davide Frattesi dal Sassuolo. Per lui contratto fino al 2027 da 2 ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 11 luglio 2022) Il mercato in Serie A sta iniziando a muoversi con i top club che lavorano simultaneamente su più fronti. La squadra che si è mossa più di tutti è sicuramente l’Inter di Simone Inzaghi che ha chiuso moltissimi acquisti in netto anticipo rispetto alla concorrenza. Altre squadre ,invece, solo ora hanno iniziato a muoversi, come la Lazio, che sta chiudendo un bel pò di colpi negli ultimi giorni, da Casale passando pergnoli e Maximiano. L’altra squadra della Capitale, invece, dopo aver chiuso per Matic a parametro zero e prelevato il terzino turco Celik dal Lille, ora è impegnato a regalare un nuovo tassello al centrocampo di. Davide Frattesi US Sassuolo E secondo quanto riportato da Nicolò Schira, laè sempre più vicina a chiudere per Davide Frattesi dal Sassuolo. Per lui contratto fino al 2027 da 2 ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialASRoma, domani l'arrivo in città di Zeki #Celik ?? - SBSitalian : Nonostante il gran caldo di quest'estate e l'arrivo ormai prossimo di un'ondata ancor più intensa, il sindaco di Ro… - saperesperare : @PBurattini @PoliticaPerJedi Pensa anche a Roma, a Marino accoltellato da @matteorenzi bruto mentre cercava di scac… - Auriaffaticatii : RT @amicaflsnv: sono così stanca che quando ho letto Roma Tiburtina 23h23 pensavo che mancassero 23 ore all’arrivo mazza che viaggione oh - amicaflsnv : sono così stanca che quando ho letto Roma Tiburtina 23h23 pensavo che mancassero 23 ore all’arrivo mazza che viaggione oh -