Real Madrid, si va verso la permanenza per un centrocampista

Il mercato dei calciatori in esubero del Real Madrid sta prendendo forma con i giorni. Secondo quanto riportato da Onda Cero, il futuro in Blancos di Dani Ceballos potrebbe non terminare in questa sessione di calciomercato. Tuttavia, per l'ex Arsenal e Betis, è previsto un piano che lo vedrebbe lontano dalla capitale spagnola nel 2023.

Ceballos, infatti, andrà in scadenza il prossimo anno e vorrebbe accasarsi al Real Betis a parametro zero. Per lui non sono state recapitate alcune offerte, nonostante il prezzo non fosse così proibitivo (12-15 milioni). Dunque lo spagnolo vorrebbe terminare la sua esperienza al Real Madrid seguendo la regolare scadenza di contratto, nonostante anche alcune voci che lo accostavano al Milan.

