Radio Ufficiale: “Napoli-Dybala: contatti reali. Ecco quando arriva De Laurentiis a Dimaro” (Di lunedì 11 luglio 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Dybala-Napoli. Il Napoli lavora di nascosto per l’affare Dybala. Secondo Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal, programma in onda sull’emittente Ufficiale partenopea Radio Kiss Kiss, la trattativa c’è, tanto da affermare: “La verità è che il Napoli sta parlando con Paulo Dybala e il suo entourage. Ciò non significa che l’argentino arriverà certamente nel capoluogo campano. Ma il nome dell’argentino è sul taccuino del Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. Poi la società campana valuterà la sostenibilità o meno dell’affare”. Infine sull’arrivo del presidente Aurelio De Laurentiis in quel di Dimaro: “Il patron sarà in Trentino tra domani e ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 11 luglio 2022) CALCIOMERCATO. Illavora di nascosto per l’affare. Secondo Valter De Maggio, giornalista diGoal, programma in onda sull’emittentepartenopeaKiss Kiss, la trattativa c’è, tanto da affermare: “La verità è che ilsta parlando con Pauloe il suo entourage. Ciò non significa che l’argentino arriverà certamente nel capoluogo campano. Ma il nome dell’argentino è sul taccuino del Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. Poi la società campana valuterà la sostenibilità o meno dell’affare”. Infine sull’arrivo del presidente Aurelio Dein quel di: “Il patron sarà in Trentino tra domani e ...

Pubblicità

napolipiucom : Radio Ufficiale: 'Napoli-Dybala: contatti reali. Ecco quando arriva De Laurentiis a Dimaro' #CalcioNapoli… - GiuseppeFavuzza : RT @DisisRadio: Disisradio la radio ufficiale del @MacchiaBlues a Macchia di Isernia il 22 ed il 23 Luglio 2022. Non mancare, ti aspettiamo… - DisisRadio : Disisradio la radio ufficiale del @MacchiaBlues a Macchia di Isernia il 22 ed il 23 Luglio 2022. Non mancare, ti as… - kitshandd : @Chasingadream85 Dovete prendervela con radio Italia visto che è la radio ufficiale dei tour di Mengoni - kitshandd : @thankyoumarco Perdonami ma marco ha come radio ufficiale radio Italia e non rtl come Alessandra, dovreste prendervela con radio italia?? -