(Di lunedì 11 luglio 2022) Ha ancora senso parlare di? Negli ultimi tre anni il mondo è cambiato profondamente sia perché sono emersi definitivamente cambiamenti di lungo periodo - come il protezionismo e un paradigma economico diverso da quello neo-liberale - sia perché gli eventi hanno condotto l’ordine globale su nuove tracce, non soltanto la guerra in Ucraina ma un processo di deglobalizzazione che passa per le materie prime, la logistica, la ricerca di sovranità energetica e tecnologica da parte delle aree regionali.sono due termini vaghi, applicati a tutti i partiti e candidati non centristi e in continuità con il trentennio appena passato, emersi negli ultimi dieci anni e che segnalavano lo scetticismo nei confronti dell’architettura politica, economica ed istituzionale della globalizzazione, ...

'Non è questione di- evidenzia Benedetto - sul cui significato peraltro bisognerebbe intendersi ma questione proprio di responsabilità. E Realpolitik. Il Decreto Aiuti è il ...... per quanto erano distanti da tale servile visione, i 5 stelle " nel corso del loro cammino " sono stati a lungo (e in parte sono ancora) tacciati di "", di "" e di "estremismo". ... Populismo e sovranismo vanno in soffitta Quattro mesi di guerra ci hanno ricordato i danni dei professionisti del no e le follie del sovranismo, che ha messo in discussione le nostre coordinate internazionali. Farne tesoro, in vista di nuov ...Se il premier Mario Draghi ci dice no, M5s fuori dal governo. È l'ultimatum lanciato dal leader del MoVimento Cinque Stelle ...