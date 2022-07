Pubblicità

Il Secolo XIX

Genova " Ognuno di noi cerca il suo modo di sopravvivere. Io lo faccio ripensando a quandoe Alberto erano bambini. La sera guardavo le foto di mia figlia sul cellulare. Ora però il telefono mi viene sequestrato , dopo che avevo già fornito a chi indaga, come mi era stato chiesto, le ...Bologna è una, nessuna, centomila: la città dove è nato il DAMS; la città dove nel 1977 gli studenti erano in rivolta per l'di Lorusso; la città di Radio; la città dell'Arte Fiera; la ... Omicidio di Alice Scagni, la madre della vittima e dell'assassino: “Chi indaga mi tratta come se avessi colpe” Sequestrato il cellulare usato dalla madre per chiamare la polizia dopo le minacce del fratello: servirà per l’incidente probatorio ...La decisione, da parte della donna e del marito Graziano Scagni, di rivolgersi al legale Fabio Anselmo che ha assistito i familiari di Stefano Cucchi, ...