Mondiali in Qatar, tutto vero: addio ufficiale a pochi mesi dal torneo (Di lunedì 11 luglio 2022) A pochi mesi dai Mondiali di Qatar 2022 si registra l’addio improvviso e per certi versi inspiegabile di un possibile protagonista. Si avvicina l’appuntamento con i Mondiali di Qatar 2022, l’evento che contraddistinguerà la stagione calcistica 2022/2023 appena cominciata. Un appuntamento insolito, quando in Europa saremo in pieno inverno, che sarà come sempre seguitissimo anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 luglio 2022) Adaidi2022 si registra l’improvviso e per certi versi inspiegabile di un possibile protagonista. Si avvicina l’appuntamento con idi2022, l’evento che contraddistinguerà la stagione calcistica 2022/2023 appena cominciata. Un appuntamento insolito, quando in Europa saremo in pieno inverno, che sarà come sempre seguitissimo anche Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

serieAnews_com : #Qatar2022, a pochi mesi dai #Mondiali inspiegabile esonero del CT #Skocic da parte dell'#Iran. Fatali due sconfitt… - Nunzio_G : A breve vietato respirare in #Qatar durante i #Mondiali! #Qatar2022 ? - sportface2016 : #WCQ2022 | #Iran esonera il commissario tecnico Dragan #Skokic - gooner_jiji : RT @Simone98RC: In #Qatar esporre una bandiera #LGBT durante i #mondiali può comportare sanzioni dai 7 agli 11 anni di reclusione ?????? Ness… - Dome689 : Sventolare la bandiera arcobaleno ai Mondiali in Qatar può costare tra 7 e 11 anni di carcere -