Manuela Raffaeta | lo sfogo della moglie di Marco Melandri | “Dopo l’Isola dei Famosi è tornato a frequentare l’altra Non mi pronuncio…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 luglio 2022) Parole di grande forza e intensità.di, e al centro di un triangolo amoroso in Honduras durante “dei”, si è sfogata in un post pubblicato su Instagram: “Tutti i giorni ricevo messaggi da persone che mi chiedono perché non posto più foto con. Ho sempre preferito non espormi, tenendo la mia vita privata riservata per protezione. Però ora vi rispondo.cinque giorni dall’uscita deldeiquella ragazza … Non mi pronuncio per la scelta!! L’anno scorso ho difeso con i denti e le unghie la mia famiglia, e i nostri splendidi 16 anni”, ha scritto. La moha ...