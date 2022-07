Juventus, Inter, Roma, Lazio e non solo, le amichevoli estive in diretta su DAZN (Di lunedì 11 luglio 2022) In attesa dell'inizio della stagione, le squadre italiane e Internazionali si affrontano per tutta l'estate in una serie di imperdibili amichevoli, da vedere su DAZN. Poco più di un mese all'inizio della prossima stagione di Serie A TIM, ma su DAZN è già tempo di grande calcio. In esclusiva, oltre alle incursioni nei ritiri estivi dei club del nostro campionato grazie al format 'Inside', DAZN è pronta a trasmettere le... Leggi su digital-news (Di lunedì 11 luglio 2022) In attesa dell'inizio della stagione, le squadre italiane enazionali si affrontano per tutta l'estate in una serie di imperdibili, da vedere su. Poco più di un mese all'inizio della prossima stagione di Serie A TIM, ma suè già tempo di grande calcio. In esclusiva, oltre alle incursioni nei ritiri estivi dei club del nostro campionato grazie al format 'Inside',è pronta a trasmettere le...

