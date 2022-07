Isola dei famosi 2022 | Mercedes ed Edoardo | ” Il nostro sentimento…”

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo la chiusura dell’deia giugnosembrava che fosse stato scritto il gran finale della storia traTavassi eHenger. Ma quest’ultima poche ora fa, ha riacceso la speranza dei fans di rivederli insieme:” Per quanto riguardaci siamo sentiti, abbiamo chiarito delle cose che andavano chiarite. Posso dire che se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Sì ho letto cosa ha detto che non era vera, ma c’è stato un malinteso che abbiamo chiarito quando io sono uscita. Sì perché dopo abbiamo parlato. Abbiamo chiarito tutto e siamo assolutamente in buona, infatti anche sui social si sono intravisti degli scambi. Abbiamo fatto pace sì assolutamente. Però per il momento preferisco non dire altro”. ...