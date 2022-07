International Street Food a Udine 15-17 luglio 2022

Leggi su udine20

(Di lunedì 11 luglio 2022) Saràad accogliere la XXXIV tappa della VI Edizione dell’food, la più importante manifestazione difood esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino. Si svolgerà in Piazza Primo Maggio, ed inizierà venerdì 15 dalle ore 18, per poi proseguire, sabato 16 e domenica 17, dalle ore 12. Si tratta del più grande evento itinerante di alta cucina, che porta con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale ed internazionale. Sono previste 150 tappe in tutta Italia. La manifestazione riparte, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, che sono state accolte dal pubblico con molto entusiasmo. Sono arrivati in molti, per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di ...