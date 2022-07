'Il Bayern Monaco sogna Kane per sostituire Lewandowski' (Di lunedì 11 luglio 2022) Monaco DI BAVIERA (Germania) - Non solo De Ligt . Al Bayern Monaco c'è da risolvere ancora il nodo legato al futuro di Robert Lewandowski , deciso a cambiare aria a un anno dalla fine del suo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 11 luglio 2022)DI BAVIERA (Germania) - Non solo De Ligt . Alc'è da risolvere ancora il nodo legato al futuro di Robert, deciso a cambiare aria a un anno dalla fine del suo ...

Pubblicità

DiMarzio : . @juventusfc, in settimana incontro con il @FCBayern per #DeLigt - forumJuventus : (Gds) 'Il Bayern Monaco oggi a Torino, Salihamidzic sbarca alle 11 con la prima offerta ufficiale per De Ligt'?… - GoalItalia : Nuovi contatti tra Juventus e Bayern Monaco per #deLigt: possibile proposta ufficiale in arrivo, da 75 milioni di e… - Emmdido : ??ULTIMA ORA: Nella giornata di domani Hasan Salihamidžic volerà a Torino per trattare con la Juventus il potenziale… - paolojuventus22 : Bayern monaco pronto a volare a Torino. Ecco la rotta! -