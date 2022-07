F1, Ecclestone accusato di frode per oltre 470 mln (Di lunedì 11 luglio 2022) L’ex capo della Formula 1, Bernie Ecclestone è stato accusato di frode per la mancata dichiarazione all’autorità fiscale britannica di oltre 400 milioni di sterline (oltre 470 milioni di euro) di beni all’estero. Lo riporta Reuters. Il Crown Prosecution Service ha affermato che Ecclestone, 91 anni, dovrà rispondere del reato di false attestazioni. “Quest’accusa rientra Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 11 luglio 2022) L’ex capo della Formula 1, Bernieè statodiper la mancata dichiarazione all’autorità fiscale britannica di400 milioni di sterline (470 milioni di euro) di beni all’estero. Lo riporta Reuters. Il Crown Prosecution Service ha affermato che, 91 anni, dovrà rispondere del reato di false attestazioni. “Quest’accusa rientra Calcio e Finanza.

