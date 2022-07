Covid in Campania: 4991 positivi, 6 morti e altri 73 ricoveri in un giorno (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono 4.991 i nuovi positivi al Covid, su 16.061 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 31,07%, in risalita rispetto al 29,26% del giorno precedente anche per via del minor numero di... Leggi su ilmattino (Di lunedì 11 luglio 2022) Sono 4.991 i nuovial, su 16.061 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 31,07%, in risalita rispetto al 29,26% delprecedente anche per via del minor numero di...

Pubblicità

fanpage : De Luca non parla mai della situazione reale del sistema sanitario in Campania. La sua attenzione è sempre altrove,… - cronachecampane : Coivd in Campania, i ricoveri tornano a preoccupare #Covid #tassodipositività #terapiaintensiva - ANSACampania : Covid: in Campania nuova impennata ricoveri, +73 in un giorno - CinqueRighe : ENTI - Regione, In Campania 5000 contagi COVID - - lacittanews : Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha firmato un'ordinanza per obbligare ai controlli in aeroporto tutti… -