“Condizioni drammatiche | mesi difficilissimi” Foa svela il piano del M5S sull' addio a Draghi

(Di lunedì 11 luglio 2022) Marcello Foa, giornalista ed ex presidente della Rai, è tra gli ospiti della puntata dell'11 luglio di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, nel quale si fa un punto della situazione politica e della possibile crisi di governo dopo le ultime scelte del Movimento 5 Stelle. Foa ci vede un disegno preciso da parte di Giuseppe Conte e i suoi: “L'Italia è in, questo autunno sarà difficilissimo fra crisi energetica, inflazione, disoccupazione, aziende che rischiano di chiudere, l'euro che va giù… Insomma c'è uno scenario preoccupante. Secondo me i 5Stelle pensano che se rimangono al governo verrebbero assimilati ad una maggioranza che pagherà un conto molto alto, perché tutti verranno additati di una crisi, quindi loro vorrebbero uscire per tempo dal governo, adesso, o più probabilmente a settembre, c'è la ...