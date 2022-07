Calciomercato Napoli, Petagna a un passo dall’addio: attaccante vicinissimo al Monza (Di lunedì 11 luglio 2022) Calciomercato Napoli: gli azzurri sarebbero in procinto di cedere Petagna. L’attaccante sarebbe vicino al Monza Dopo l’addio di Insigne e la permanenza di Mertens sempre più un bilico, il Napoli sarebbe vicino alla cessione anche di un altro attaccante: trattasi di Andrea Petagna. Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, infatti, gli azzurri sarebbero in procinto di chiudere la trattativa con il Monza per il passaggio del bomber al club brianzolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022): gli azzurri sarebbero in procinto di cedere. L’sarebbe vicino alDopo l’addio di Insigne e la permanenza di Mertens sempre più un bilico, ilsarebbe vicino alla cessione anche di un altro: trattasi di Andrea. Come riportato da Radio Kiss Kiss, infatti, gli azzurri sarebbero in procinto di chiudere la trattativa con ilper il passaggio del bomber al club brianzolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Mertens pronto a ridursi lo stipendio per restare al @sscnapoli - mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - infoitsport : Calciomercato Napoli, notizia dalla Radio Ufficiale: sta per essere ceduto! - SeEarn : Schira: “Dybala, è stand-by con l’Inter, altri club interessati ma finora nessun affondo” #Schira #Dybala #Inter… -