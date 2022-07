Alberto Matano e il marito Riccardo: dove sono andati in viaggio di nozze, belli e felici (Di lunedì 11 luglio 2022) Alberto Matano e Riccardo Mannino hanno pronunciato il fatidico “sì” alle 18:30 di sabato 11 giugno 2022 nella tenuta del pluristellato chef Antonello Colonna. Dopo la cerimonia come tutti i neo sposi hanno deciso di andare in viaggio di nozze. Alberto Matano uno dei volti di punta del servizio pubblico e Riccardo Mannino, tra i … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 11 luglio 2022)Mannino hanno pronunciato il fatidico “sì” alle 18:30 di sabato 11 giugno 2022 nella tenuta del pluristellato chef Antonello Colonna. Dopo la cerimonia come tutti i neo sposi hanno deciso di andare indiuno dei volti di punta del servizio pubblico eMannino, tra i … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

