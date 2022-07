LIVE Italia-Francia 1-5 calcio femminile, Europei in DIRETTA: rete di Piemonte! (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84? Contropiede della Francia che non trova la rete. 82? Italia che ora attacca, ma lascia spazi alla Francia. 80? Fuori Bonansea, dentro Di Guglielmo nell’Italia. 78? Fuori Diani e Katoto, dentro Sarr e Bacha nella Francia. 76? Gooooooooooooooool, Piemonteeeeeeeee, di testa riesce a mettere sul secondo palo, Italia-Francia 1-5. 74? Fuori Caruso, dentro Piemonte per l’Italia. 72? Francia che cala un pò i ritmi di gioco. 70? Giacinti a terra, per l’arbitro non è rigore. 68? Fuori Cascarino e Geyoro, dentro Dali e Malard nella Francia. 66? ATTENZIONE il Var cambia la decisione dell’arbitro, non è rosso, Italia ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84? Contropiede dellache non trova la. 82?che ora attacca, ma lascia spazi alla. 80? Fuori Bonansea, dentro Di Guglielmo nell’. 78? Fuori Diani e Katoto, dentro Sarr e Bacha nella. 76? Gooooooooooooooool, Piemonteeeeeeeee, di testa riesce a mettere sul secondo palo,1-5. 74? Fuori Caruso, dentro Piemonte per l’. 72?che cala un pò i ritmi di gioco. 70? Giacinti a terra, per l’arbitro non è rigore. 68? Fuori Cascarino e Geyoro, dentro Dali e Malard nella. 66? ATTENZIONE il Var cambia la decisione dell’arbitro, non è rosso,...

