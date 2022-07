Koulibaly abbandona Spalletti, Napoli esplode: cosa sta succedendo, voci dallo spogliatoio (Di domenica 10 luglio 2022) Il paradosso del Napoli è che il ridimensionamento coincide con l'anno del ritorno in Champions League, ovvero quando nelle casse del club piovono più soldi (almeno 40 milioni). La società, dopo anni di conservazione del gruppo che sfiorò lo scudetto con Sarri, ha pensato che il ciclo fosse terminato e che servisse una tabula rasa. La stranezza è che questa decisione non arriva dopo un'annata fallimentare ma dopo la migliore delle ultime tre (settimo posto, quinto e ora terzo) e a metà del contratto con Luciano Spalletti, non all'inizio o alla fine. Il teorico anno del progresso diventa quindi quello della rivoluzione. Il nuovo ciclo nasce però nel segno del risparmio. Non comunica una rinnovata ambizione ma una spasmodica attenzione ai conti. Di fatto suggerisce un ribasso rispetto alle abitudini dell'ultimo decennio, come se l'obiettivo non fosse ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Il paradosso delè che il ridimensionamento coincide con l'anno del ritorno in Champions League, ovvero quando nelle casse del club piovono più soldi (almeno 40 milioni). La società, dopo anni di conservazione del gruppo che sfiorò lo scudetto con Sarri, ha pensato che il ciclo fosse terminato e che servisse una tabula rasa. La stranezza è che questa decisione non arriva dopo un'annata fallimentare ma dopo la migliore delle ultime tre (settimo posto, quinto e ora terzo) e a metà del contratto con Luciano, non all'inizio o alla fine. Il teorico anno del progresso diventa quindi quello della rivoluzione. Il nuovo ciclo nasce però nel segno del risparmio. Non comunica una rinnovata ambizione ma una spasmodica attenzione ai conti. Di fatto suggerisce un ribasso rispetto alle abitudini dell'ultimo decennio, come se l'obiettivo non fosse ...

