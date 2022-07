Iva Zanicchi e la tragedia sfiorata | poteva succedere a sua figlia

Leggi su altranotizia

(Di domenica 10 luglio 2022) Ivasarà una delle grandi protagoniste della prossima edizione di Ballando con le Stelle. La sua contagiosa allegria questa volta non l’ha accompagnata durante la pubblicazione di un doloroso post… E stato il primo grande nome annunciato da Milly Carlucci per l’edizione numero 17 del suo Ballando con le Stelle. Il dancing show del sabato sera di Rai Uno la vedrà protagonista assoluta. Una delle voci più belle della canzone italiana si cimenterà nel ballo e sarà sicuramente uno spettacolo nello spettacolo. Iva--Altranotizia.it (Fonte: Google)L’Aquila di Ligonchio è lo storico soprannome di Iva. Un’artista dalla grande personalità e dalla simpatia travolgente. In queste ore però il suo proverbiale sorriso è stato messo da parte nel momento in cui ha pubblicato un video girato da sua ...