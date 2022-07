GP d'Austria, le pagelle: trionfo di Leclerc in casa Red Bull. Secondo Verstappen, ritiro per Sainz Jr. (Di domenica 10 luglio 2022) Queste le pagelle del gran premio d'Austria, 11esima prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Sul Red Bull Ring torna al successo Charles Leclerc con la Ferrari. Alle sue spalle, dopo una gara ricca di ... Leggi su leggo (Di domenica 10 luglio 2022) Queste ledel gran premio d', 11esima prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Sul RedRing torna al successo Charlescon la Ferrari. Alle sue spalle, dopo una gara ricca di ...

Pubblicità

sportface2016 : Le pagelle dell'#AustrianGP: vittoria eroica di #Leclerc in casa della #RedBull - leggoit : GP d'Austria, le pagelle: trionfo di Leclerc in casa Red Bull. Secondo Verstappen, ritiro per Sainz Jr. - Gazzetta_it : Verstappen non sbaglia un colpo (10). Leclerc bravo a reagire (9). McLaren (5) dove sei? - zazoomblog : Pagelle F1 sprint race GP Austria Spielberg 2022: Verstappen impeccabile ma la Ferrari può sorridere - #Pagelle… - infoitsport : Leclerc feroce, Verstappen perfetto. Le pagelle della Sprint race del Gp Austria -